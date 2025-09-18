Ньюкасл — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025

У першому турі основного раунду Ліги чемпіонів Ньюкасл Юнайтед прийматиме Барселону на Сент-Джеймс Парк. Атмосфера у Ньюкаслі завжди вибухова, а повернення клубу до елітного єврофутболу після річної паузи лише додає очікувань. Каталонці ж приїдуть до Англії у статусі одного з головних фаворитів турніру — тож на вболівальників чекає справжній європейський трилер.
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — БАРСЕЛОНА
ЧЕТВЕР, 18 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Повернення Ньюкасла у Лігу чемпіонів стало результатом драматичної боротьби в АПЛ минулого сезону: "сороки" випередили Астон Віллу лише за різницею м’ячів. Хоча трансферне літо вийшло непростим, Едді Гау отримав важливе підсилення в атаці — німця Ніка Вольтемаде, який відзначився дебютним голом у переможному матчі проти Вулвергемптона. Це був ковток свіжого повітря після втрати Александера Ісака, котрий перебрався до Ліверпуля.
Втім, статистика проти іспанських суперників не надто оптимістична — сім поразок у тринадцяти поєдинках, включно з трьома невдачами у чотирьох зустрічах із Барселоною. Проте Сент-Джеймс Парк завжди додає сил господарям: у 31 останньому єврокубковому матчі на цьому стадіоні Ньюкасл поступився лише тричі. Для "чорно-білих" ця гра — шанс довести, що вони знову готові змагатися з найсильнішими.
Барселона вийшла у півфінал Ліги чемпіонів минулого сезону, де драматично поступилася Інтеру, але компенсувала невдачу "золотим дублем" у Іспанії. Для Гансі Фліка це був старт, який важко уявити кращим, і тепер німецький наставник націлений привести команду до омріяного трофея, якому клуб не бачив уже одинадцять років.
Каталонці входять у новий євросезон у блискучій формі: 13 голів у чотирьох стартових турах Ла Ліги, серед яких розгром Валенсії 6:0. Роберт Левандовські та Рафінья знову доводять, що є атакувальною машиною, а молодий Фермін Лопес додає команді динаміки у центрі поля. Навіть попри кадрові втрати — травми Бальде, Гаві та тер Штегена, а також відсутність Ламіна Ямала — Барса залишається неймовірно небезпечною та впевненою в собі.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 2.38, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 2.82. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Бруно Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Вольтемаде, Барнс
БАРСЕЛОНА : Жоан Гарсія — Кунде, Ерік Гарсія, Кубарсі, Мартін — Касадо, Педрі — Рафінья, Фермін Лопес, Ферран Торрес — Левандовські
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:3
