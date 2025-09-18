Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ньюкасл — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025

18 вересня 2025

Ньюкасл — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2025

Football.ua разом із FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 вересня та розпочнеться о 22:00.

У першому турі основного раунду Ліги чемпіонів Ньюкасл Юнайтед прийматиме Барселону на Сент-Джеймс Парк. Атмосфера у Ньюкаслі завжди вибухова, а повернення клубу до елітного єврофутболу після річної паузи лише додає очікувань. Каталонці ж приїдуть до Англії у статусі одного з головних фаворитів турніру — тож на вболівальників чекає справжній європейський трилер.

НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД — БАРСЕЛОНА

ЧЕТВЕР, 18 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Повернення Ньюкасла у Лігу чемпіонів стало результатом драматичної боротьби в АПЛ минулого сезону: "сороки" випередили Астон Віллу лише за різницею м’ячів. Хоча трансферне літо вийшло непростим, Едді Гау отримав важливе підсилення в атаці — німця Ніка Вольтемаде, який відзначився дебютним голом у переможному матчі проти Вулвергемптона. Це був ковток свіжого повітря після втрати Александера Ісака, котрий перебрався до Ліверпуля.

Втім, статистика проти іспанських суперників не надто оптимістична — сім поразок у тринадцяти поєдинках, включно з трьома невдачами у чотирьох зустрічах із Барселоною. Проте Сент-Джеймс Парк завжди додає сил господарям: у 31 останньому єврокубковому матчі на цьому стадіоні Ньюкасл поступився лише тричі. Для "чорно-білих" ця гра — шанс довести, що вони знову готові змагатися з найсильнішими.

Барселона вийшла у півфінал Ліги чемпіонів минулого сезону, де драматично поступилася Інтеру, але компенсувала невдачу "золотим дублем" у Іспанії. Для Гансі Фліка це був старт, який важко уявити кращим, і тепер німецький наставник націлений привести команду до омріяного трофея, якому клуб не бачив уже одинадцять років.

Каталонці входять у новий євросезон у блискучій формі: 13 голів у чотирьох стартових турах Ла Ліги, серед яких розгром Валенсії 6:0. Роберт Левандовські та Рафінья знову доводять, що є атакувальною машиною, а молодий Фермін Лопес додає команді динаміки у центрі поля. Навіть попри кадрові втрати — травми Бальде, Гаві та тер Штегена, а також відсутність Ламіна Ямала — Барса залишається неймовірно небезпечною та впевненою в собі.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 2.38, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 2.82. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ


НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД :  Поуп — Тріпп’єр, Шер, Берн, Лівраменто — Бруно Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Вольтемаде, Барнс

БАРСЕЛОНА :  Жоан Гарсія — Кунде, Ерік Гарсія, Кубарсі, Мартін — Касадо, Педрі — Рафінья, Фермін Лопес, Ферран Торрес — Левандовські

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 2:3

команди