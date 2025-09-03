Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Без Мудрика: Челсі оголосив заявку на основний етап Ліги чемпіонів

03 вересня 2025

Михайло Мудрик, Getty Images

Українець точно не братиме участі в найближчих восьми єврокубкових матчах "синіх".

Офіційний сайт Челсі оприлюднив заявку клубу на вісім матчів основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Місця серед заявлених гравців очікувано не знайшлося для лівого вінгера Михайла Мудрика. У червні видання The Athletic повідомило, що допінг-проба В 24-річного українця виявилася позитивною.

Нещодавно гравця тимчасово позбавили водійських прав у Великій Британії.

Заявка Челсі на основний етап Ліги чемпіонів-2025/26

Воротарі: Роберт Санчес, Філіп Йоргенсен.

Захисники: Тосін Адарабіойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Леві Колвілл, Марк Кукурелья, Веслі Фофана, Мало Гюсто, Йоррел Гато, Ріс Джеймс, Джош Ачімпонг*.

Півзахисники: Мойзес Кайседо, Даріу Ессугу, Енцо Фернандес, Андрей Сантос, Ромео Лавія*.

Нападники: Ліам Делап, Алехандро Гарначо, Джеймі Гіттенс, Марк Гую, Педру Нету, Коул Палмер, Жуан Педро, Естеван, Тайрік Джордж*.

* Заявлені за списком В гравці

Зазначимо, що до заявки лондонського клубу не потрапили й воротар Габріель Слоніна, захисник Аксель Дісасі, півзахисник Факундо Буонанотте, а також нападники Рахім Стерлінг і Давід Датро Фофана.

У поточному розіграші ЛЧ "сині" стартують із матчу проти Баварії у Мюнхені (17.09). Пізніше підопічнім Енцо Марески протистоятимуть Бенфіка (Д, 30.09), Аякс (Д, 22.10), Карабах (В, 05.11), Барселона (Д, 25.11), Аталанта (В, 09.12), Пафос (Д, 21.01) і Наполі (В, 28.01).

Джерело: ФК Челсі

