Без Мудрика: Челсі оголосив заявку на основний етап Ліги чемпіонів

Українець точно не братиме участі в найближчих восьми єврокубкових матчах "синіх".

Офіційний сайт Челсі оприлюднив заявку клубу на вісім матчів основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Місця серед заявлених гравців очікувано не знайшлося для лівого вінгера Михайла Мудрика. У червні видання The Athletic повідомило, що допінг-проба В 24-річного українця виявилася позитивною.

Нещодавно гравця тимчасово позбавили водійських прав у Великій Британії.

Заявка Челсі на основний етап Ліги чемпіонів-2025/26

Воротарі: Роберт Санчес, Філіп Йоргенсен.

Захисники: Тосін Адарабіойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Леві Колвілл, Марк Кукурелья, Веслі Фофана, Мало Гюсто, Йоррел Гато, Ріс Джеймс, Джош Ачімпонг*.

Півзахисники: Мойзес Кайседо, Даріу Ессугу, Енцо Фернандес, Андрей Сантос, Ромео Лавія*.

Нападники: Ліам Делап, Алехандро Гарначо, Джеймі Гіттенс, Марк Гую, Педру Нету, Коул Палмер, Жуан Педро, Естеван, Тайрік Джордж*.

* Заявлені за списком В гравці

Зазначимо, що до заявки лондонського клубу не потрапили й воротар Габріель Слоніна, захисник Аксель Дісасі, півзахисник Факундо Буонанотте, а також нападники Рахім Стерлінг і Давід Датро Фофана.

У поточному розіграші ЛЧ "сині" стартують із матчу проти Баварії у Мюнхені (17.09). Пізніше підопічнім Енцо Марески протистоятимуть Бенфіка (Д, 30.09), Аякс (Д, 22.10), Карабах (В, 05.11), Барселона (Д, 25.11), Аталанта (В, 09.12), Пафос (Д, 21.01) і Наполі (В, 28.01).