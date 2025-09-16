Хабі Алонсо: Грати в Лізі чемпіонів з Реалом неймовірно хвилююче

Наставник мадридців прокоментував дебют у турнірі та відзначив роль Мбаппе.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився враженнями напередодні свого дебютного матчу на чолі команди в Лізі чемпіонів.

"Грати в Лізі чемпіонів з Реалом – неймовірно хвилююче, а робити це на Бернабеу з його великою історією – вдвічі. Сподіваємось добре розпочати матч, адже Марсель – вимогливий суперник.

Мбаппе? Усі знають, який він футболіст. Це лідер команди, а одна з його цілей – виграти Лігу чемпіонів. Сподіваюсь, це відбудеться якомога швидше, але сам він з цього приводу не переймається", — сказав Алонсо.

Матч Реал — Марсель відбудеться 16 вересня о 22:00 за київським часом.