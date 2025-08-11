Стрічка новин

12:55

Динамо взяло 27 гравців на матч-відповідь з Пафосом

12:18

Тренер Ніцци — після поразки від Бенфіки: Суперник на іншому рівні порівняно з нами

11:26

Моурінью — після поразки від Феєнорда: Фенербахче домінував над суперником

00:26

Ліга чемпіонів: перемога Бенфіки з Трубіним, Црвена Звезда розібралася з Лехом та інше

14:45

Масса обслуговуватиме матч-відповідь Пафос — Динамо Київ у Лізі чемпіонів

13:00

Хавбек Пафоса Пепе: Це була дуже важлива перемога над Динамо

10:21

Тренер Пафоса про перемогу над Динамо: Це одна з найважливіших перемог в історії клубу

08:00

Динамо Київ — Пафос. Наші оцінки

00:58

Ярмоленко: Шанси є завжди, нічого страшного не сталося

00:44

Кабаєв — про Пафос: Потрібно розуміти, що ми граємо проти кваліфікованих футболістів, а не проти якоїсь дворової команди