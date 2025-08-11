Динамо взяло 27 гравців на матч-відповідь з Пафосом

11 серпня 2025

ФК Динамо Київ

Матч відбудеться у вівторок, 12 серпня.

Київське Динамо прибуло на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вчора вранці команда Олександра Шовковського провела тренування у Винниках, після чого вирушила на Кіпр, прибувши на місце близько 23:00.

Делагація "біло-синіх" налічує 27 гравців.

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс.

Захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко.

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Брагару, Михайленко.

Форварди: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.

Нагадаємо, матч Пафос – Динамо Київ пройде завтра, 12 серпня, о 20:00. У першій грі кіпріоти обіграли киян із рахунком 1:0.

Джерело: ФК Динамо (Київ)

