Динамо взяло 27 гравців на матч-відповідь з Пафосом

Київське Динамо прибуло на матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Вчора вранці команда Олександра Шовковського провела тренування у Винниках, після чого вирушила на Кіпр, прибувши на місце близько 23:00.
Делагація "біло-синіх" налічує 27 гравців.
Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс.
Захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко.
Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Брагару, Михайленко.
Форварди: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.
Нагадаємо, матч Пафос – Динамо Київ пройде завтра, 12 серпня, о 20:00. У першій грі кіпріоти обіграли киян із рахунком 1:0.