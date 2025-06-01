Ачербі: ПСЖ заблокував Інтер ментально і фізично

Захисник Інтера прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів.

Напередодні міланський Інтер поступився французькому Парі Сен-Жермен у Мюнхені в рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "нерадзуррі" Франческо Ачербі прокоментував виступ власної команди.

"Ми були трохи скуті, тоді як суперники рухались чи не вдвічі швидше, аніж ми. Це матчі, які залишають після себе гіркий присмак. Безумовно, швидкий гол зіграв важливу роль у підсумковій перемозі ПСЖ, але їхня загальна перевага також очевидна.

Вибачте, але я мало що зараз можу сказати. Команда виглядала незіграною, у тому числі — і з нашої власної вини також. У другому таймі ми намагались дотиснути, але не змогли: нас блокували ментально і фізично. Але ми все одно пишаємось тим шляхом, який привів нас до двох фіналів за три роки.

Тепер ми повинні зрозуміти, чого нам не вистачало, передусім, ментально: ми повинні почати все з чистого аркуша.

Вибачте за цю поразку мені й моїм товаришам по команді, але ми повинні тримати голову високо, тому що нелегко докопатись до суті під час такої великої кількості змагань", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що для поразка міланського Інтера стала рекордною для історії фіналів Ліги чемпіонів.