Луїс Енріке оформив другий требл у тренерській кар'єрі

Іспанець знову в ударі!

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке знову привів свою команду до успіху у всіх турнірах.

Парижани не залишили шансів міланському Інтеру в фіналі Ліги чемпіонів – 5:0. Таким чином, столичний колектив додав тріумф у Лізі чемпіонів до перемог у Лізі 1 і Кубку Франції. Для Енріке це вже другий требл: рівно десять років тому він домігся того ж з Барселоною, вигравши Лігу чемпіонів, Ла Лігу і Кубок Іспанії.

Луїс Енріке очолив Парі Сен-Жермен влітку 2023 року. У минулій кампанії команда під його керівництвом також забрала всі трофеї на внутрішній арені, але в Лізі чемпіонів поступилася на стадії півфіналу дортмундській Боруссії.

ПСЖ став переможцем першого за статусом єврокубка вперше в історії.