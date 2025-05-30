Ковач — головний арбітр фіналу Ліги чемпіонів

30 травня 2025

István Kovács, getty images

Румун працюватиме на вирішальному матчі сезону.

У фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25 працюватиме бригада арбітрів на чолі з 40-річним румуном Іштваном Ковачем. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Його лінійними асистентами будуть Маріус Маріка та Ференц Туньогі (всі — Румунія). Четвертим арбітром працюватиме Жуан Пінейру (Португалія).
За систему ВАР відповідатимуть Денніс Гіглер, Пол ван Букел (всі — Нідерланди) та Кетелін Попа (Румунія).
Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо скільки грошей заробили ПСЖ та Інтер за виступи у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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