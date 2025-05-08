Маркіньйос: Я вже програвав фінал і знаю, як це боляче

Лідер парижан закликає команду максимально зосередитися перед фіналом Ліги чемпіонів проти Інтера і ділиться болючим досвідом минулих поразок.

Капітан Парі Сен-Жермен Маркіньйос заявив про рішучість команди нарешті здобути омріяний титул Ліги чемпіонів, зважаючи на попередні невдачі. У післяматчевому інтерв’ю він наголосив, що його досвід програного фіналу має допомогти партнерам підготуватися до вирішального поєдинку.

"Ми рухаємося крок за кроком. Ми знали, наскільки непростий цей турнір. Хотіли пройти якомога далі — і тепер ми у фіналі", — сказав Маркіньйос. — "Як я вже казав раніше, ми повинні підійти до нього з максимальною концентрацією".

Бразильський центрбек вже грав у фіналі Ліги чемпіонів у 2020 році, коли ПСЖ поступився мюнхенській Баварії (0:1). Цього разу він налаштований інакше: "Я вже програвав у фіналі. Я знаю, наскільки це боляче, і хочу передати цей досвід партнерам. Це допоможе нам залишатися сфокусованими, не втратити момент і завершити цю історію тріумфом".

У фіналі Ліги чемпіонів, що відбудеться найближчим часом, ПСЖ зустрінеться з міланським Інтером.