Зоммер: Добре, що Ямал не завжди влучає

Голкіпер Інтера прокоментував перемогу над Барселоною.

Напередодні міланський Інтер у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі в овертаймі обіграв каталонську Барселону.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "нерадзуррі" Янн Зоммер прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже щасливий. Це була просто неймовірна гра!

Найскладніший сейв? Не знаю, останній мені здався якимось особливим.

У складі суперників можу відзначити Ямала — дуже сильний гравець. Він завжди намагається зайти до штрафного й пробити. Добре, що не завжди влучає.

Багато команд у ситуації, у якій ми опинились сьогодні за рахунку 2:3, одразу б поховали власні шанси. Але не Інтер — ми не здавались до кінця", — заявив швейцарський виконавець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.