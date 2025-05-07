Педрі: УЄФА має звернути увагу на роботу цього арбітра

Півзахисник Барселони прокоментував поразку від Інтера.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні каталонська Барселона в овертаймі поступилась міланському Інтеру на полі суперників.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "блаугранас" Педрі оцінив виступ власної команди.

"Я повністю згоден з із нашим тренером щодо сумнівних рішень на користь Інтера. Це вже не вперше трапляється з цим суддею, і я думаю, що УЄФА повинен звернути увагу на ці речі.

Є моменти, які я не розумію, і це важко пояснити. Є різних багато ситуацій… Сьогодні всі спірні рішення трактувались на користь суперників.

Узяти хоча б той фол проти Ямала, після якого, я думаю, Мхітарян повинен був бути вилучений, бо вже мав жовту: рефері мав визначитись, чи то був пенальті, чи то фол за межами штрафного — це одне, але це було точно попередження. Я цього не розумію, чесно кажучи", — заявив іспанський виконавець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.