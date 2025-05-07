Лаутаро Мартінес: У нас буде ще один шанс увійти в історію

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Барселоною.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер на власному полі в овертаймі обіграв каталонську Барселону.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес прокоментував виступ власної команди.

"У першому матчі ми багато страждали, але зробили неймовірні командні зусилля. Я відчував, що моя нога почуває себе не так вільно, як раніше, тому після тієї гри провів перші два дні в сльозах.

Я намагався відновитись, хоча й це було неможливо на 100%. Саме так я й живу футболом, у таких іграх ти завжди повинен бути разом із командою.

Я пообіцяв своїй родині, що вийду на поле сьогодні, а тепер із командою ми будемо працювати, щоб добре відновитись, адже попереду ще багато ігор до кінця сезону.

Зараз у мене багато всього всередині, багато різних думок. Нам протистояла сильна команда, але Інтер підвищував свій рівень протягом останніх чотирьох-п’яти років, і ми повинні пишатись тим, чого вже досягли. Ця команда не здається, а наш стадіон залишається неймовірним.

Є сильне бажання виграти Лігу чемпіонів від першого дня, коли вона почалась цього сезону, і тим паче від дня, коли ми востаннє програли у фіналі. Ми повинні відновити енергію, закінчити чемпіонат, і потім у нас буде ще один шанс увійти в історію", — заявив аргентинський виконавець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.