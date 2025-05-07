Дімарко: Люди кажуть, що існує пекло, але навряд чи його можна порівняти з Джузеппе Меацца

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Барселоною.

Напередодні міланський Інтер у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі в овертаймі обіграв каталонську Барселону.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "нерадзуррі" Федеріко Дімарко прокоментував виступ власної команди.

"У мене немає слів про те, що сталось сьогодні ввечері. Ми перевернули на власну користь неймовірну гру і провели справді прекрасний вечір у Лізі чемпіонів. Ми були командою, об'єднаною до кінця.

Добре, що ми весь час залишались сконцентрованими. Люди кажуть, що існує пекло, але навряд чи його можна порівняти з Джузеппе Меацца.

Суперник у фіналі? Із іншого боку сітки два сильних колективи, але ми в будь-якому випадку повинні грати на перемогу.

Окремо хотів би відзначити нашого тренера. Він — справді наш бос та показує нам шлях, яким ми повинні йти, і він завжди робить це добре, навіть у важкі моменти. Ми повинні привітати його, після того програшу скудетто Мілану, справи пішли на краще", — заявив італійський виконавець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.