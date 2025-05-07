Ерік Гарсія: Не знаю, що в мене не так із матчами на Джузеппе Меацца

Захисник Барселони прокоментував поразку від Інтера.

Каталонська Барселона напередодні поступилась міланському Інтеру в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "блаугранас" Ерік Гарсія оцінив виступ власної команди.

"Немає жодної ніякої втіхи після таких матчів. Футбол був жорстоким до нас. Ми знову почали з рахунку 2:0, але характер команди неймовірний.

Я не знаю, що в мене не так із цим стадіоном. Я був тут тричі, і так чи інакше, чи то з власних причин, чи то через гарну гру суперників, але нам тут не щастило.

Ми також усі знаємо, що сталось із цим суддею, коли ми приїжджали сюди востаннє. Але це не виправдання. Вони забили нам сім голів.

Зрештою, на самому початку ніхто в нас не вірив, казали, що це перехідний рік, і ось подивіться. У нас ще залишились чемпіонські перегони в Ла Лізі.

Футбол — це про помилки. У другому таймі ми значно переважали суперників. Ми показали, яка ми команда. У додатковий час їх дуже добре стримували, і це вже було дійсно складно зробити.

Я не думаю, що цей результат якось вплине на матч у неділю. Ми вже перевершили очікування багатьох. Ми повинні виграти якомога більше титулів, і команда дуже посилилась, хоча сьогодні грати ще краще було б просто неможливо", — заявив іспанський виконавець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.