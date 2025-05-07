Араухо: Такі ігри вирішуються в деталях

Захисник Барселони прокоментував поразку від Інтера.

Напередодні каталонська Барселона поступилась міланському Інтеру в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Інтер — Барселона 4:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "блаугранас" Рональд Араухо оцінив виступ власної команди.

"Чесно кажучи, ми зараз дуже засмучені. У нас була чудова кампанія Ліги чемпіонів, ми були близькі до перемоги в турнірі, але вона вислизнула від нас.

Урешті-решт, такі ігри вирішуються в деталях. Ми припустились безлічі помилок, і перемога вислизнула з наших рук. Я не думаю, що це якось уплине на нас у найближчій перспективі, але це — безперечно важкий удар. Однак у нашої команди неймовірний менталітет, і тепер ми будемо боротися за трофей Ла Ліги.

Флік сказав нам, що дуже пишається командою і що наступного року ми знову будемо боротись за перемогу в Лізі чемпіонів. Ми багато разів схибили сьогодні. Але ми також і показали своє обличчя. Це була команда, яка подобалась чи не всім уболівальникам футболу, проте ми повинні переглянути та проаналізувати ці дві останні гри. Як я вже сказав, дякую всім, хто прийшов підтримати нас і до останнього вірив у команду.

Ви думаєте, що мені не вистачило майстерності в двох гольових моментах суперників? У першому випадку я бачив суперника, але тримав попереду себе, а в другому — у футболі також трапляються і такі епізоди, які згодом вирішують подібні матчі", — заявив уругвайський виконавець.

У фінальній грі міланський Інтер гратиме проти переможця дуелі ПСЖ— Арсенал.