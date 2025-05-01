Левандовські та Бальде можуть зіграти у другому матчі проти Інтера

Левандовскі повертається до тренувань, а Бальде готовий зіграти після тритижневої паузи.

Попри втрату Жюля Кунде, каталонська Барселона отримала важливі позитивні новини напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Роберт Левандовскі повністю відновився після пошкодження і вже з понеділка тренуватиметься у загальній групі. Очікується, що польський форвард буде у заявці на гру в Мілані, а головний тренер Гансі Флік може використати його як ключову заміну у другому таймі.

Ще одна приємна новина для "блауграни" — повернення до строю захисника Алехандро Бальде. Іспанець відновився після травми, отриманої 12 квітня, і має отримати ігрові хвилини у найближчому матчі Ла Ліги проти Вальядоліда, щоб повернутися у форму до вирішальних поєдинків сезону.

Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.