Левандовські та Бальде можуть зіграти у другому матчі проти Інтера

01 травня 2025

Левандовські та Бальде можуть зіграти у другому матчі проти Інтера

Левандовскі повертається до тренувань, а Бальде готовий зіграти після тритижневої паузи.

Попри втрату Жюля Кунде, каталонська Барселона отримала важливі позитивні новини напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Роберт Левандовскі повністю відновився після пошкодження і вже з понеділка тренуватиметься у загальній групі. Очікується, що польський форвард буде у заявці на гру в Мілані, а головний тренер Гансі Флік може використати його як ключову заміну у другому таймі.

Ще одна приємна новина для "блауграни" — повернення до строю захисника Алехандро Бальде. Іспанець відновився після травми, отриманої 12 квітня, і має отримати ігрові хвилини у найближчому матчі Ла Ліги проти Вальядоліда, щоб повернутися у форму до вирішальних поєдинків сезону.

Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.

Джерело: Marca

команди
статті на тему:
Інтер залишився без Лаутаро Мартінеса на матч із Барселоною 01 травня 2025 Інтер залишився без Лаутаро Мартінеса на матч із Барселоною
Пау Кубарсі, Getty Images 01 травня 2025 Кубарсі: Менталітет Барселони забезпечив нічию, а не поразку проти Інтера
Жюль Кунде, Getty Images 01 травня 2025 Кунде навряд чи допоможе Барселоні в матчі-відповіді проти Інтера в півфіналі Ліги чемпіонів