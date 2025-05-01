Кунде навряд чи допоможе Барселоні в матчі-відповіді проти Інтера в півфіналі Ліги чемпіонів

Гравець "блаугранас" зазнав пошкодження в першому поєдинку з "нерадзуррі".

Участь правого захисника Барселони Жюля Кунде в другому, виїзному матчі проти Інтера в півфіналі Ліги чемпіонів-2024/25 під питанням, передає видання The Athletic.

Барселона — Інтер 3:3 Відео голів та огляд матчу 30.04.2025

"Блаугранас" втратили 26-річного француза в першому таймі домашнього поєдинку з "нерадзуррі". Повідомляється, що гравець отримав травму підколінного сухожилля, після чого його замінив Ерік Гарсія.

The Athletic посилаючись на свої джерела в клубі повідомляє, що Кунде навряд чи повернеться до другої очної зустрічі з Інтером, що відбудеться наступного вівторка, 6 травня. Таким чином виключається і його участь у виїзному матчі Ла Ліги проти Вальядоліда в суботу, 3 травня.

Також варто зазначити, що вже 11 травня Барселона прийматиме в чемпіонаті Іспанії Реал Мадрид.