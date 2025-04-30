Нванері став наймолодшим англійцем, який зіграв у півфіналі Ліги чемпіонів

Рекорд Трента Александер-Арнольда протримався понад сім років.

Правий вінгер Арсеналу Ітан Нванері відіграв усього кілька хвилин у першому, домашньому поєдинку з ПСЖ в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25, але навіть так встиг установити новий рекорд.

Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу 29.04.2025

У віці 18 років і 39 днів він став наймолодшим англійцем в історії півфіналів турніру. Раніше, у цьому ж поєдинку, це досягнення підкорилося одноклубнику Нванері Майлзу Льюїс-Скеллі (18 років і 215 днів), який грав із перших хвилин.

До матчу Арсенал — ПСЖ рекордсменом був гравець Ліверпуля Трент Александер-Арнольд (19 років і 199 днів), тоді як четвертим наймолодшим тепер є Кіран Гіббз, який у віці 19 років і 215 днів протистояв Манчестер Юнайтед в якості виконавця "канонірів", передає офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ перервав 17-матчеву домашню серію Арсеналу без поразок в єврокубках.