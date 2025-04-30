Рая: Доннарумма — чудовий воротар, знімаю перед ним капелюха

Голкіпер Арсеналу прокоментував поразку від ПСЖ.

У домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал напередодні поступився французькому Парі Сен-Жермен.

Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "канонірів" Давід Рая прокоментував виступ власної команди.

"Парі Сен-Жермен почав із дуже швидкого гола. Вони домінували в перші 15 хвилин, але після цього, я вважаю, що ми контролювали хід подій. У нас були шанси забити, але Доннарумма зробив кілька чудових сейвів. Він — чудовий воротар, знімаю перед ним капелюха. Приємно зустрічатись із ним у найкращих турнірах.

Ми знаємо, що ПСЖ багато володіє м'ячем. Вони справді хороші в цьому. У них був шанс забити, і вони його реалізували. Це пішло їм на користь, таке вже футбольне життя. У нас теж були шанси забити, але ми не змогли.

Від 25-ї хвилини ми показали, що можемо вигравати матчі проти будь-якої команди. Ми показали цього сезону, що можемо вигравати на виїзді, тому наступного тижня ми поїдемо до Парижа, щоб виграти гру.

Відсутність Парті? Ми знаємо, яким хорошим гравцем є Томас, але на щастя, у нас є хороша глибина в півзахисті, і кожен може вийти на поле. Деклан грав на позиції "шостого номера" і провів чудову гру. Він був дуже хорошим у роботі з м'ячем. Сьогодні всі в нашому складі були справді в порядку.

За тиждень ми маємо просто намагатися підійти до гри так само, як і сьогодні. Я вважаю, що ми грали справді добре. Ми змусили їх грати в захисті й створили їм багато проблем.

Я знаю, що у ПСЖ також були свої шанси, але це частина футболу. Ми знаємо, що можемо вигравати проти будь-якої команди", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та лондонським Арсеналом відбудеться 6 травня.