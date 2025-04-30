Вітінья: Потрібно вміти адаптовуватись

Півзахисник ПСЖ прокоментував перемогу над Арсеналом.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні обіграв лондонський Арсенал у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — ПСЖ 0:1 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важко приїхати на Емірейтс і виграти тут, ми вже пересвідчились у цьому в жовтні. Сьогодні ми провели чудову гру, хоча й не мали такого володіння м'ячем, як зазвичай. Це те, що демонструють великі команди. Потрібно вміти адаптовуватись.

Ми могли б забити більше, але ми все одно щасливі через цей результат. Ми були впевнені, що можемо провести гру на такому високому рівні. Є люди, які в це не вірять, але нам все одно.

Наші вболівальники неймовірні. Зараз ми всі єдині. Це ще не кінець, ми повинні провести велику гру на Парку де Пренс.

Ні, це не буде якоюсь особистою помстою. Це менталітет нашої команди: ми показали чудову колективну гру та продемонстрували бажання потрапити у фінал", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та лондонським Арсеналом відбудеться 6 травня.