Мартінеллі: Віримо, що Арсенал може виграти Лігу чемпіонів

29 квітня 2025

Мартінеллі: Віримо, що Арсенал може виграти Лігу чемпіонів

Каноніри близькі до фіналу ЛЧ.

Вінгер Арсенала Габріел Мартінеллі вважає, що команді Мікеля Артети під силу виграти Лігу чемпіонів у поточному сезоні.

"Цей клуб заслуговує на успіх, і ми дуже раді бути частиною до цього моменту. Ми віримо, що можемо виграти трофей. Цей титул – приголомшлива річ, яку ми можемо принести клубу.

Шість років у клубі? Це була дивовижна подорож для мене. Не тільки на полі, а й за його межами. Коли я прийшов сюди, ми грали в Лізі Європи, а тепер ми в півфіналі Ліги чемпіонів", – заявив Мартінеллі.

Нагадаємо, матч Арсенал — ПСЖ відбудеться сьогодні, 29 квітня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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