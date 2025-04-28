Кварацхелія: ПСЖ добре знає англійський футбол — це допоможе нам у матчах з Арсеналом

Парижани готуються до півфіналу ЛЧ.

Вінгер паризького ПСЖ Хвіча Кварацхелія висловився про півфінальні матчі Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Його слова наводить офіційний сайт французького клубу.

"Брати участь у матчах Ліги чемпіонів — мрія кожного футболіста. І всі хочуть її виграти, але це неймовірно складно. Дійти до цієї стадії складно для будь-якої команди.

Назва говорить сама за себе — Ліга чемпіонів. Це турнір для чемпіонів, і в кожного клубу вистачає майстерності, щоб виграти його. Ми повинні залишатися зосередженими на нашій грі, повністю концентруватися на кожному матчі і кожній миті.

З одного боку, грати проти англійських команд — це прекрасно, але з іншого, можливо, не так вже й чудово, тому що вони вивчають наші матчі, хоча вірно і зворотне. Ми теж їх вивчаємо.

Дуже приємно, що тепер ми краще розуміємо англійський футбол, особливо після зустрічей із такими командами, як Ліверпуль та Астон Вілла. Протистояти їм було нелегко, але ми виклалися повністю. Думаю, все це позначиться позитивно і допоможе нам у матчах з Арсеналом", — сказав Кварацхелія.

Перший півфінальний матч між Арсеналом та ПСЖ відбудеться 29 квітня, о 22:00 за київським часом.