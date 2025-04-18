Карвахаль може отримати дискваліфікацію за сутичку з Сака — AS

Іспанець не стримав свою "ремонтаду".

Травмований захисник мадридського Реала Дані Карвахаль може отримати бан від УЄФА через сутичку з вінгером лондонського Арсеналу Букайо Сака під час перерви матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:2). Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 33-річному іспанцю загрожує дискваліфікація на чотири матчі, яка буде поширюватися виключно на клубні турніри під егідою УЄФА.

Зазначимо, що Карвахаль не був заявлений на цей матч, тому що досі проходить період реабілітації після розриву хрестоподібних зв'язок коліна.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем попросив пробачення у фанатів Реала після вильоту з Ліги чемпіонів.