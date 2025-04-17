Беллінгем попросив пробачення у фанатів Реала після вильоту з Ліги чемпіонів

Англійський півзахисник визнав провал команди у протистоянні з Арсеналом і закликав об’єднатися заради порятунку сезону.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем звернувся до вболівальників клубу після вильоту з Ліги чемпіонів, вибачившись за виступ команди. Іспанський гранд поступився Арсеналу в обох чвертьфінальних поєдинках (0:3 на виїзді та 1:2 вдома), завершивши свою єврокубкову кампанію.

"Ми просто не виправдали очікувань, які ставляться до цього клубу, в жодному з матчів. Пробачте нам, мадридисти. Ми розуміємо, наскільки для вас важливі ці вечори й цей турнір".

Є ще шанс врятувати цей сезон, але це можливо лише тоді, коли ми залишаємося єдиними. Реал Мадрид повернеться!", — написав Беллінгем у своєму Instagram.

Попри розчарування в Лізі чемпіонів, "вершкові" продовжують боротьбу за титул у Ла Лізі, наразі команда йде на другому місці.