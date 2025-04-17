Кімміх: Баварії пощастило зайти так далеко в Лізі чемпіонів

Півзахисник мюнхенців вважає поразку від Інтера закономірною та закликає команду бути менш вразливою в ключових матчах.

Йосуа Кімміх, півзахисник Баварії, прокоментував поразку мюнхенців у чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Інтера (1:2, 2:2) та визнав, що виліт із турніру був закономірним.

"Занадто багато поразок. Якогось моменту виліт мав статися. Чесно кажучи, нам пощастило зайти так далеко, попри таку кількість поразок.

Ми повинні бути набагато ефективнішими і стати менш уразливими, особливо у великих матчах", – сказав півзахисник Баварії.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25 пройде на Альянц Арені, в Мюнхені. Гру заплановано на 31 травня.