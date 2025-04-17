Директор Баварії: Мрія про фінал на домашньому стадіоні розбилася

Мюнхен розчарований.

Директор спортивного департаменту мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився після вильоту "ротен" з Ліги чемпіонів за підсумками двоматчевого протистояння з міланським Інтером (1:2, 2:2). Його слова наводить Bayern & Germany.

"Коли ти доходиш до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де всі команди перебувають на одному рівні, у тебе має бути топовий склад. У нас були травми. Зараз я не можу сказати, чи будуть серйозні зміни влітку. Нам потрібно уникати травм.

Коли вилітаєте ось так, розчарування, звісно, переважає. Думаю, ми точно не були гіршими в обох іграх. Можливо, далі пройшла більш удачлива команда. Ми віддали всі сили, але пропустили два м'ячі зі стандартів. Проте ми повернулися в гру і мали шанси зробити рахунок 3:2, але в підсумку не змогли цього зробити.

На жаль, мрія про фінал на домашньому стадіоні розбилася. Тепер ми повинні винести з цього урок. Ми вилетіли з мінімальним відставанням у чвертьфіналі — потрібно це прийняти і спробувати знову наступного сезону. Влітку в нас клубний чемпіонат світу і через п'ять місяців знову Ліга чемпіонів. Зараз ми засмучені, але все ж можемо покинути турнір із високо піднятою головою", — сказав Еберль.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2024/25 пройде на Альянц Арені, в Мюнхені. Гру заплановано на 31 травня.