Ноєр не допоможе Баварії у матчі-відповіді проти Інтера в Лізі чемпіонів

Досвідчений гравець усе ще відновлюється після травми.

Голкіпер Мануель Ноєр пропустить і другий поєдинок з Інтером (перший — 1:2) у чвертьфіналі плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Повідомляється, що 39-річний німець продовжує індивідуальну реабілітацію після розриву м'язового волокна правої гомілки. Травми гравець зазнав у другому матчі проти леверкузенського Баєра в 1/8 фіналу плей-оф ЛЧ, святкуючи взяття воріт у виконанні своїх одноклубників.

За даними Плеттенберга, у стартовому складі мюнхенців на протистояння в Мілані завтра, 15 квітня, з'явиться Йонас Урбіг.

Ноєр же, ймовірно, не допоможе Баварії й у виїзному поєдинку з Гайденгаймом наступної суботи, 19 квітня. Його повернення до домашнього матчу проти Майнца, що відбудеться 26 квітня.

На рахунку Мануеля 26 пропущених голів у 33-х поєдинках усіх турнірів поточної кампанії, у 18-ти з яких він зберіг свої ворота "сухими".