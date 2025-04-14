Роджерс: Астон Вілла вірить в загальний успіх у протистоянні з ПСЖ

Бірмінгемці серйозно налаштовуються.

Вінгер Астон Вілли Морган Роджерс висловився щодо матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів з паризьким ПСЖ (перший матч — 1:3). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Не терпиться вийти на поле. Вдома і стіни допомагають. Якщо хто й може змінити хід протистояння, то тільки ми самі. Все залежить тільки від нас. З нетерпінням чекаємо матчу.

У команді вірять в загальний успіх. Знаю, що більшість людей списали нас із рахунків ще до початку цього протистояння, але ми добре себе проявили в першому матчі. Звісно, є речі, які потрібно покращити, але тепер ми знаємо, чого чекати від суперника", — заявив Роджерс.

Другий матч між Астон Віллою та ПСЖ відбудеться 15 квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Унаї Емері висловився про матч-відповідь з ПСЖ.