Емері: Ми хочемо написати історію Астон Вілли в єврокубках

Дуже складний виклик стоїть перед бірмінгемцями.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про майбутній матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з паризьким ПСЖ (перший матч — 1:3). Цитує іспанського фахівця BBC.

"Ми очікуємо хороший результат у другому матчі. Звичайно, той факт, що вони виграли з рахунком 3:1, щось змінює. Але для нас все залишається гранично ясно — ми повинні перемогти. У Парижі ми грали так, як хотіли, але результат, очевидно, виявився не таким, на який ми сподівалися.

Наша мета — дотримуватися сильного тактичного плану, бути послідовними і спробувати зрозуміти, як буде проходити матч. Коли ми вигравали у Брюгге, ми були готові грати додатковий час. Наш план той самий: якщо ми отримаємо додатковий час, це добре, а якщо серію пенальті, це теж фантастика.

У мене є досвід камбеків, і позитивний, і негативний. Але зараз усе по-іншому. Ми хочемо написати історію Астон Вілли в єврокубках на довгі роки. Минулого року в Лізі конференцій, цього року в Лізі чемпіонів", — заявив Емері.

Другий матч між Астон Віллою та ПСЖ відбудеться 15 квітня, о 22:00 за київським часом.