Райс визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

11 квітня 2025

Деклан Райс, Getty Images

26-річний англієць оформив дубль у ворота "вершкових".

Півзахисника Арсенала Деклана Райса було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших чвертьфінальних матчів турніру. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У боротьбі за нагороду 26-річний англієць випередив Алессандро Бастоні, Хвічу Кварацхелію та Роберта Левандовські.

У матчі проти Реала (3:0) Райс ідеально виконав два штрафні удари у ворота Тібо Куртуа, оформивши дубль.

Гра у відповідь між Реалом і Арсеналом пройде в середу, 16 квітня.

Раніше УЄФА назвав символічну команду тижня у Лізі чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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