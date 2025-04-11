Райс визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Півзахисника Арсенала Деклана Райса було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших чвертьфінальних матчів турніру. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У боротьбі за нагороду 26-річний англієць випередив Алессандро Бастоні, Хвічу Кварацхелію та Роберта Левандовські.
У матчі проти Реала (3:0) Райс ідеально виконав два штрафні удари у ворота Тібо Куртуа, оформивши дубль.
Гра у відповідь між Реалом і Арсеналом пройде в середу, 16 квітня.
Раніше УЄФА назвав символічну команду тижня у Лізі чемпіонів.