Рафінья: Я вибачився перед Кубарсі

Форвард Барселони прокоментував перемогу Боруссії Д.

Напередодні каталонська Барселона розгромила дортмундську Боруссію в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — Боруссія Дортмунд 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "блаугранас" Рафінья Діас прокоментував виступ власної команди.

"Я був досить стурбований, чи перебував я в офсайді, чи ні, під час забитого м’яча. У мене до останнього були сумніви в цьому. Я сказав Кубарсі, що торкнувся м’яча перед лінією і що цей гол може виявитись у підсумку моїм. Я вибачився, але він сказав, що все добре і що він тепер може розповідати всім про свій асист.

Цей епізод був дуже швидким моментом, і я тоді думав, що м’яч може вийти за межі поля. Це сталось лише через бажання забивати голи.

Мені подобається грати з гравцями високого рівня. Ми досягаємо вражаючих показників і сподіваюсь, що продовжимо в тому ж дусі.

Чи ми вже однією ногою в півфіналі? Я не буду це визнавати. Є ще один матч, і грати в Дортмунді завжди складно. Перед їхньою публікою, ця команда має високу якість, і тому завжди складно їх обігравати. Ми досягли хорошого результату і повинні продовжувати в тому ж дусі", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та каталонською Барселоною відбудеться 15 квітня.