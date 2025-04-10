Дезіре Дуе: Моя перша думка була подати до штрафного

10 квітня 2025

Дезіре Дуе, Getty Images

Форвард ПСЖ прокоментував перемогу над Астон Віллою.

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв бірмінгемську Астон Віллу в домашньому матчі.

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Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Дезіре Дуе прокоментував виступ власної команди.

"Гол? Моя перша думка була подати до штрафного. Але варіантів було не так багато, тому я вирішив пробити, і м'яч залетів точно під поперечину. Мене дуже потішив цей удар.

Сьогодні ми зіграли у гарний футбол, але ми також знаємо, що є другий тайм у цій дуелі. Ми поставимось до нього з тією ж серйозністю і поїдемо на поле суперників, щоб виграти", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж бірмінгемською Астон Віллою та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 15 квітня.

Джерело: Le Parisien

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