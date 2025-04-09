ПСЖ здобув вольову перемогу над Астон Віллою

Нинішня команда Унаї Емері могла зачепитись і за більш прийнятний результат на чужому полі, але пропустила втретє на останніх хвилинах.

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ПСЖ — Астон Вілла 3:1

Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 71) — Дуе (Баркола, 72), Дембеле, Кварацхелія (Рамуш, 90+3).



Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 46), Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс (Онана, 80), Камара — Роджерс, Макгінн (Матсен, 80), Ремзі (Асенсіо, 59) — Рашфорд (Воткінс, 79).



Попередження: Кеш