ПСЖ здобув вольову перемогу над Астон Віллою
09 квітня 2025
Нинішня команда Унаї Емері могла зачепитись і за більш прийнятний результат на чужому полі, але пропустила втретє на останніх хвилинах.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ПСЖ — Астон Вілла 3:1
Голи: Дуе, 39, Кварацхелія, 49, Мендеш, 90+2 — Роджерс, 35
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Заїр-Емері, 71) — Дуе (Баркола, 72), Дембеле, Кварацхелія (Рамуш, 90+3).
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 46), Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс (Онана, 80), Камара — Роджерс, Макгінн (Матсен, 80), Ремзі (Асенсіо, 59) — Рашфорд (Воткінс, 79).
Попередження: Кеш