Ковач: Барселона скористалась усіма подарунками, які ми їй надали

Керманич Боруссії Д прокоментував поразку від Барселони.

Дортмундська Боруссія напередодні зазнала розгрому від каталонської Барселони в гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — Боруссія Дортмунд 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Ніко Ковач прокоментував виступ власної команди.

"Ми очікували трохи більшого від цього матчу, але потрібно бути чесними перед собою. Барса скористалася всіма подарунками, які ми їй надали. Це була заслужена поразка, але також правда, що ми могли б забити гол, особливо в першому таймі, коли в нас була кілька нагод для цього.

Ми повинні дивитись, що можемо поліпшити до матчу в Дортмунді, але також повинні готуватись і до Бундесліги. Я оптиміст, але мушу бути реалістом — це був дуже поганий результат, наші шанси на вихід мінімальні.

Ми знаємо, що це буде важко, але так, ми повинні мати іскру надії, адже без неї це буде неможливо здійснити.

Чи Барселона — найкраща команда за грою в цьому розіграші? Так, як і ПСЖ. Сподіваюсь на їхню хорошу півфінальну гру, якщо вони вийдуть, але вважаю, що ми повинні грати проти них.

Рафінья, Левандовські та Ямал — це три гравці світового класу, і неможливо зупинити їх усіх одночасно. Сьогодні ми це побачили", — заявив хорватський фахівець.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та каталонською Барселоною відбудеться 15 квітня.