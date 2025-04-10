Морган Роджерс: Ми тут для того, щоб змагатись на рівних проти сильних команд

Півзахисник Астон Вілли прокоментував поразку від ПСЖ.

Бірмінгемська Астон Вілла напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Астон Вілла 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "левів" Морган Роджерс прокоментував виступ власної команди.

"У роздягальні у нас і досі залишається чимало віри в себе. Нам нічого втрачати, ніхто не змушував нас вигравати цю дуель. То чому б це просто не зробити? Такий менталітет у мене, такий менталітет у всіх у нашій команді, і у менеджера також.

Ми просто повинні продовжувати йти до цього і продовжувати вірити, що ми можемо це зробити, і подивимось, куди це нас приведе.

У нас точно є якість, щоб змінити стан справ — ще нічого не вирішено. У нас є необхідна якість у колективі, ми це знаємо. Ми тут не просто так, ми тут для того, щоб змагатись на рівних проти сильних команд.

Ми хочемо боротись, ми хочемо спробувати перемогти і ми хочемо спробувати забивати голи врешті-решт. Зазвичай, у нас достатньо якості, щоб створити проблеми будь-якій команді у світі.

Я думаю, що сьогодні нам це вдавалось, можливо, ми хотіли досягти трохи більшого, але зараз ми повертаємось додому, і ми знаємо, що наша найкраща форма і те, як ми граємо, є кращим в цьому сезоні саме на власному полі. Ми будемо з нетерпінням чекати на цю гру і сподіваємось, що зможемо перемогти.

Це було важко, ПСЖ дійсно хороша команда, дуже добре організована і має достатньо зірок на полі. Ми знали, що на нас чекає боротьба, ми знали, що повинні добре захищатись і боротись до кінця.

Загалом, ми грали, можливо, трохи не настільки якісно, як суперники, і, можливо, припустились помилок або десь недопрацювали, що, можливо, могло б запобігти пропущеним голам. Але це футбол, таке тут трапляється.

У нас тепер є ще один матч, щоб спробувати виправити ситуацію, ми підемо на все і спробуємо виграти цю дуель, а далі побачимо, куди це нас приведе", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж бірмінгемською Астон Віллою та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 15 квітня.