Морган Роджерс: Ми тут для того, щоб змагатись на рівних проти сильних команд

10 квітня 2025

Морган Роджерс, Getty Images

Півзахисник Астон Вілли прокоментував поразку від ПСЖ.

Бірмінгемська Астон Вілла напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Астон Вілла 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "левів" Морган Роджерс прокоментував виступ власної команди.

"У роздягальні у нас і досі залишається чимало віри в себе. Нам нічого втрачати, ніхто не змушував нас вигравати цю дуель. То чому б це просто не зробити? Такий менталітет у мене, такий менталітет у всіх у нашій команді, і у менеджера також.

Ми просто повинні продовжувати йти до цього і продовжувати вірити, що ми можемо це зробити, і подивимось, куди це нас приведе.

У нас точно є якість, щоб змінити стан справ — ще нічого не вирішено. У нас є необхідна якість у колективі, ми це знаємо. Ми тут не просто так, ми тут для того, щоб змагатись на рівних проти сильних команд.

Ми хочемо боротись, ми хочемо спробувати перемогти і ми хочемо спробувати забивати голи врешті-решт. Зазвичай, у нас достатньо якості, щоб створити проблеми будь-якій команді у світі.

Я думаю, що сьогодні нам це вдавалось, можливо, ми хотіли досягти трохи більшого, але зараз ми повертаємось додому, і ми знаємо, що наша найкраща форма і те, як ми граємо, є кращим в цьому сезоні саме на власному полі. Ми будемо з нетерпінням чекати на цю гру і сподіваємось, що зможемо перемогти.

Це було важко, ПСЖ дійсно хороша команда, дуже добре організована і має достатньо зірок на полі. Ми знали, що на нас чекає боротьба, ми знали, що повинні добре захищатись і боротись до кінця.

Загалом, ми грали, можливо, трохи не настільки якісно, як суперники, і, можливо, припустились помилок або десь недопрацювали, що, можливо, могло б запобігти пропущеним голам. Але це футбол, таке тут трапляється.

У нас тепер є ще один матч, щоб спробувати виправити ситуацію, ми підемо на все і спробуємо виграти цю дуель, а далі побачимо, куди це нас приведе", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж бірмінгемською Астон Віллою та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 15 квітня.

Джерело: ФК Астон Вілла

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