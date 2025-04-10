Кварацхелія: Гол важливий, але на першому місці завжди стоїть команда

Форвард ПСЖ прокоментував перемогу над Астон Віллою.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен обіграв бірмінгемську Астон Віллу в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Астон Вілла 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Хвіча Кварацхелія прокоментував виступ власної команди.

"Я щасливий через те, що вдалось забити, але найголовніше — це перемога команди. Гол важливий, але на першому місці завжди стоїть команда. Ми виграли важку гру, вони забили посеред першого тайму, але ми сконцентрувались на всіх 90 хвилинах і виконали хорошу роботу.

Чи надихнув мене Марадона? Це один із найкращих гравців в історії, він як Бог у Неаполі. Я його обожнюю, я ніколи не бачив наживо, як він грає, але знаю, наскільки він був великий. Я теж був неаполітанцем і обожнював його, як і інші неаполітанці. Тож так, забивати голи важливо, але ще важливіше допомагати команді та перемагати.

Я добре ладнаю з Луїсом Енріке, а моя позиція на полі не має особливого значення. Головне — виходити на поле з радістю, і тоді я викладаюсь на повну", — заявив грузинський виконавець.

Матч-відповідь поміж бірмінгемською Астон Віллою та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 15 квітня.