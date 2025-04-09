Куртуа: У другому таймі Реал просто забув, як грати у футбол

Голкіпер Реала прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зазнав розгромної поразки в гостьовому матчі проти лондонського Арсеналу.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "бланкос" Тібо Куртуа прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що Арсенал — дуже сильна команда на власному полі. Вони добре пресингують, добре грають між лініями. У першому таймі ми добре чинили опір цьому, створювали небезпеку на контратаках, тоді як у другому таймі ми просто забули, як грати у футбол.

Я б не сказав, що ми панікували, але нам було некомфортно з м'ячем. Вони забили два голи зі штрафних і одразу ж третій, а у нас не було хорошої реакції.

0:3 — це важко, але ми знаємо, що вдома ми будемо сильніше з підтримкою своїх фанатів, вони повинні вірити в нашу команду і з першої хвилини ми віддамо все, щоб забезпечити собі результат. Ми повинні виправити помилки і спробувати забити один або навіть два швидких голи. Я думаю, що це можливо.

У першому таймі ми добре виходили з-під пресингу і володіли м'ячем, тоді як у другому у нас нічого не вийшло. У цьому ми повинні вдосконалюватись і вчитись", — заявив бельгійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.