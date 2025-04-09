Артета: Треба йти до своєї мети

Керманич Арсеналу прокоментував перемогу над Реалом.

Лондонський Арсенал напередодні завдав розгромної поразки мадридському Реалу в домашньому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Дуже багато гордості через виступ команди. Це була дуже якісна гра з нашого боку, і це те, що було потрібно для перемоги, і щоб узагалі створити проблеми для Реала.

Дуже важливим фактором сьогодні була атмосфера на стадіоні. П'ятнадцять хвилин тому ви могли це відчути... і це дає вам можливість пережити чарівні моменти.

Останні кілька місяців ми говорили про те, що не забивали зі штрафних ударів уже три роки, від матчу проти Бернлі у 2021 році. Тож те, що Райс, який ніколи раніше не забивав зі штрафних, сьогодні забив двічі, пов'язано з тією енергією, яка була на стадіоні.

Ми мріяли про це, але для цього треба мати відповідний менталітет. Треба йти до своєї мети. І це те, що сталось сьогодні.

Заміни? У Райса невелика проблема з ногою, у Саки був незначний забій. Але нічого серйозного.

У перерві я поговорив зі своєю командою і сказав їм, що ми можемо це зробити. Ми грали в футбол дуже хорошого рівня впродовж останніх двох років, і мати такий рівень є предметом гордості. Такі вечори змушують тебе рости, робити кроки до того, щоб стати клубом-гігантом.

Я ціную все, що люди тут зробили для того, щоб я потрапив до цього колективу. І я дуже їм удячний. Тепер настав час вирушати на Бернабеу, і ми сподіваємось перемогти знову.

АПЛ та Ліга чемпіонів — це два світи футболу. Вони дуже відрізняються. Але видно, що команда з нетерпінням чекала такого вечора, як сьогодні. Реал Мадрид — найкращий в історії, але це був наш шанс обіграти найкращих.

Сьогодні ми будемо насолоджуватися цією ніччю, перемогою. Але наступного тижня ми повинні зіграти ще краще.

Коли клуб не зустрічався з такими суперниками впродовж 20 років, коли він не мав справжнього прогресу в цьому змаганні, він повинен творити свою власну історію знову. І ви створюєте її такими вечорами, як цей. Його запам'ятають надовго.

Порада від Гвардіоли? Я багато чому навчився у нього, як у професійних, так і в особистих ситуаціях. Ми дійсно кілька разів говорили в останні кілька днів, але лише тому, що нам просто захотілось поспілкуватись. Але тут нічого такого, учитися у найкращих — це для розумних людей. І мені пощастило, що поруч зі мною було багато найкращих", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.