Васкес: Якщо і є команда у світі, яка може відігратись із 0:3, то це — Реал

Захисник Реала прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні мадридський Реал зазнав розгромної поразки в гостьовому матчі проти лондонського Арсеналу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "бланкос" Лукас Васкес прокоментував виступ власної команди.

"Ми були явно не в порядку. Арсенал провів чудову гру, вони мали моменти і могли тиснути на нас, тоді як у нас було лише кілька поодиноких спалахів у чужому штрафному.

У другому таймі ми не змогли зробити крок уперед, нам не вистачало безперервності в грі, нам не вистачало більше володіння м'ячем, і в підсумку ми не змогли зіграти хорошу гру.

Відігратись, звичайно, буде складно, але якщо і є команда у світі, яка може зробити, то це — ми. На нашому стадіоні, із нашими вболівальниками, це буде зовсім інша гра, і разом ми підемо вперед.

Ми не звикли зазнавати двох поразок поспіль. Усе, що нам зараз потрібно робити, це працювати. Вірте в нас більше, аніж будь-коли до цього. Ця команда заслуговує на те, щоб у неї вірили", — заявив іспанський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.