Анчелотті: На Бернабеу трапляються різні речі

Керманич Реала прокоментував поразку від Арсеналу.

Мадридський Реал напередодні зазнав розгромної поразки в гостьовому матчі проти лондонського Арсеналу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Реал Мадрид 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Якщо подивитись на сьогоднішню гру, то здається, що шансів у нас немає. Але у футболі трапляються непередбачувані речі. Ніхто не очікував, що Райс сьогодні заб'є два голи зі штрафних, а він це зробив.

У цьому виді спорту може статися все, що завгодно. Ми повинні вірити в диво. Тому що іноді, багато разів, на Бернабеу трапляються різні речі.

Ми добре провели першу годину гри, але пропустили два гольові стандарти… і команда розвалилась ментально. Варіантів у нас тепер небагато, але ми спробуємо зробити все, що в наших силах, із першої хвилини.

Очевидно, що це була важка поразка. Ми цього не очікували. Правда в тому, що впродовж години команда грала досить непогано. У першому таймі ми були обережні, але після двох голів, пропущених із стандартів, команда трохи впала морально і фізично. І важко закінчувати гру в такому стані.

У нас не було реакції — те, що ми зазвичай маємо, але останні 30 хвилин були дуже поганими. Ми повинні бути самокритичними. І звідти ми повинні думати про те, щоб зробити все можливе, щоб спробувати відігратись.

Шансів дуже мало, але ми повинні спробувати. І ми будемо намагатись усіма можливими способами. У нас є шанс відреагувати на поганий матч, поганий результат. Подивимось, чи зможемо ми це зробити.

Сьогодні суперники показали краще ставлення, якість, пресинг... і багато інших речей, які вони зробили краще, аніж ми. У критиці ми повинні бути абсолютно чесними: упродовж години команда була непоганою.

Але якщо дивитися тільки на результат, то здається, що треба все це викинути. А це не так. Від такого результату дуже, дуже важко відігратись... але бували випадки. У нас було кілька моментів, щоб вийти вперед за рахунком.

Це правда, що ми грали проти дуже сильної команди, яка дуже багато працювала і фізично знаходиться на дуже високому рівні", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лондонським Арсеналом відбудеться 16 квітня.