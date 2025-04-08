Райс — четвертий гравець Арсеналу, який забив прямим ударом зі штрафного в Лізі чемпіонів

Раніше це вдалося Альберто Мендесу, Тьєррі Анрі та Букайо Сака.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс відкрив рахунок у першому, домашньому матчі проти мадридського Реала в 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

На 57-й хвилині протистояння Букайо Сака зміщався в центр, але опинився на газоні після порушення правил із боку гостей. Райс хвилиною пізніше класним ударом зі штрафного вклав м'яч у кут воріт Тібо Куртуа.

Вже на 70-й хвилині 26-річний англієць подвоїв перевагу господарів поля. Шаленим пострілом зі штрафного він уразив дальній верхній кут воріт суперника.

Для Деклана це були перший і другий такі взяття воріт у кар'єрі. За даними Squawka, він увійшов до невеликого списку з чотирьох гравців Арсеналу, які забивали прямими ударами зі штрафних у ЛЧ.

Зазначимо, що раніше це вдалося Альберто Мендесу (Панатінаїкос, 1998), Тьєррі Анрі (Ювентус, 2001; Боруссія Дортмунд і Рома — 2002) та Букайо Сака (ПСЖ, 2024).