Метрополітано прийме фінал Ліги чемпіонів у 2027 році

Через фінал єврокубка Мадрид втратить слот для ЧС-2030.

У жовтні минулого року Атлетіко запропонував свій стадіон у якості можливого місця проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2027 році. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Метрополітано змагався з Олімпійським стадіоном у Баку після того, як УЄФА відхилив варіант із Сан-Сіро через будівельні роботи на домашній арені Мілана та Інтера.

Тепер президент Королівської іспанської футбольної федерації Рафаель Лусан повідомив, що стадіон "матрацників" виграв тендер УЄФА.

"Цього року Іспанія проводить фінал Ліги Європи на стадіоні Сан-Мамес і ми також маємо гарантований фінал Ліги чемпіонів 2027 року на стадіоні Метрополітано в Мадриді", — сказав Лусан.

Таким чином, стадіон Атлетіко прийме свій другий фінал головного єврокубкового турніру після того, як Ліверпуль обіграв Тоттенгем у 2019 році.

З іншого боку, Лусан повідомив, що Метрополітано через фінал Ліги чемпіонів не зможе приймати матчі чемпіонату світу 2030 року, який Іспанія проводитиме разом із Марокко та Португалією. Місце Мадрида займе Валенсія із новим проектом Местальї.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25 пройде на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені.