Зінченко забив дебютний гол у Лізі чемпіонів

Український універсал відкрив рахунок у матчі-відповіді проти ПСВ вже на 6-й хвилині.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на Емірейтс зустрілися місцевий Арсенал та нідерландський ПСВ.

Після розгромної перемоги в Нідерландах із рахунком 7:1 тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою виставив експериментальний склад, зокрема довіривши місце в центрі півзахисту українцю Олександру Зінченку з перших хвилин.

Вже на 6-й хвилині український універсал нагадав, що півзахист — його рідна стихія. Зінченко отримав м'яч на половині поля суперника, не зустрів супротиву та точним ударом відкрив рахунок у матчі проти свого колишнього клубу.

Зазначимо, що для Олександра Зінченка, який в Англії здебільшого виступав лівим захисником, гол у ворота ПСВ став дебютним в кар'єрі у Лізі чемпіонів за 40 зіграних матчів та третім у футболці Арсеналу. До цього 28-річний українець мав на своєму рахунку в ЛЧ лише 4 асисти.

ВІДЕО ГОЛА ОЛЕКСАНДРА ЗІНЧЕНКА:

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