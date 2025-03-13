Артета: Другий сезон поспіль Арсенал грає у чвертьфіналі Ліги чемпіонів — я щасливий

Керманич Арсеналу прокоментував нічию проти ПСВ.

Лондонський Арсенал напередодні зіграв унічию проти нідерландського ПСВ на власному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але все одно пробився до наступного раунду змагань.

Арсенал — ПСВ 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Після першої гри нам казали, що той результат, який ми здобули, не буде повноцінним, якщо ми не підтвердимо його в другому матчі, тож ми повинні були продовжувати і виконувати роботу так, як робили це в першій грі.

На жаль, нам не вдалось виграти гру, але ми вирішили зробити велику ротацію. У другому таймі було видно, що ми втомились, ми запізнювались із реакціями на епізоди, щоб бути набагато більш домінуючими на половині поля суперника і набагато більш послідовними в захисті, особливо коли ми не володіли м'ячем.

Але в цілому я дуже щасливий, тому що ми другий сезон поспіль граємо у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Ми поїдемо до Мадрида, але, на жаль, ще не знаємо, проти кого гратимемо.

Стерлінг? Я був дуже радий за нього, а також за багатьох гравців, які останнім часом не мали багато ігрових хвилин. У другому таймі було видно, що нам не вистачало фізичних можливостей, щоб докладати певних зусиль, бігати і потрапляти в певні зони в потрібний час. Але в цілому, дуже задоволені, що всі отримали хвилини на полі й відреагували належним чином.

Реал чи Атлетіко? Я не можу вибирати нам суперників, тому що це два дуже різних клуби, стилі, менеджери, історія. Ми точно знаємо, що буде складно, а проти кого — я не можу назвати своїм фаворитом жодну з цих команд.

Із досвіду минулого сезону ми навчились багатьом речам. Перше, що ти повинен бути завжди на висоті, коли йдеться про ці двоматчеві зустрічі. Нічого не віддавати суперникам, тому що вони одразу це заберуть. І сьогодні ми побачили це на прикладі двох пропущених м'ячів, так що це великий урок.

Урешті-решт, гра буде вирішуватися в штрафних майданчиках та індивідуальних талантах, які мають вирішальне значення, а також створення неймовірної атмосфери, коли у нас є можливість грати вдома, має вирішальне значення.

Чому важливо виходити до чвертьфіналу? Тому що ми хочемо перемогти в Лізі чемпіонів! А щоб перемогти, потрібно пройти всі етапи, і тому що це потрібно клубу. Ми — клуб, команда, які хочуть бути найкращими і хочуть змагатись із найкращими клубами світу. Для цього потрібно постійно бути на пізніх стадіях, а це дуже складно. Але ми робили це два роки поспіль, і у нас є потенціал і можливість робити це ще краще.

Минулого року ми грали з Баварією, і, зважаючи на історію цих клубів і на те, як послідовно за останні 20-25 років вони там грали, а ми їхали туди в домашній грі, ми тримали їх у напрузі до останнього. Зрештою, вони пройшли далі, а нам трохи не вистачило, щоб дістатись до фінальної стадії. Тож, сподіваюсь, ми зрозуміємо, що ми зараз кращі, аніж тоді, і зможемо це зробити", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунді лондонський Арсенал зіграє проти мадридського Реала.