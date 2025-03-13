Емері: Астон Вілла може стати головним героєм у Лізі чемпіонів

Керманич Астон Вілли прокоментував перемогу над Брюгге.

Бірмінгемська Астон Вілла напередодні здолала бельгійський Брюгге на власному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА та пробилась до наступного раунду змагань.

Астон Вілла — Брюгге 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "левів" Унаї Емері прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже пишаюся нашими вболівальниками, нашою роботою, гравцями, клубом, працівниками, тому що ми підвищуємо наш статус.

Підвищуючи вимоги до самих себе, ми повинні досягти мети, яку ми ставимо перед собою, — грати на високому рівні. У цьому сезоні виступ у Лізі чемпіонів була дуже гарною можливістю, коли ми тільки починали тут грати, і ми дійсно зосереджені на тому, що ми можемо стати головним героєм у Лізі чемпіонів.

Сьогодні ми змагались із цікавою командою і виступили дуже добре. Я дуже задоволений тим, як ми пройшли цей шлях, і тепер зіграємо у чвертьфіналі проти ПСЖ.

Це будуть ще два матчі для наших вболівальників, які зможуть бути поруч із нами, розділити з нами свої емоції, і ми постараємось підготуватись якнайкраще, щоб продовжувати в тому ж дусі.

Перший тайм був трохи несподіваним, і це не дивно, тому що кожна команда в Лізі чемпіонів може грати так, як грали суперники.

Ми не могли їх зупинити, не могли повернути м'яч і не могли домінувати з м'ячем у першому таймі. Але ми спровокували для них червону картку, тому що ця дія, яку ми здійснили, є одним з варіантів, який ми маємо виходити до атаки з довгим м'ячем із лінії оборони. Рашфорд зіграв фантастично, і пас від Еміліано Мартінеса був фантастичним.

У другому таймі ми повністю змінились, і в перерві ми говорили про те, як ми можемо змінити хід матчу. Ми це зробили, і гравці взяли на себе відповідальність за виконання нашого плану, щоб домінувати, як ми це робили в другому таймі.

Завдяки цьому домінуванню ми забили три голи. Моє завдання, — сказав я в роздягальні гравцям, — щоб ви грали так, як ми грали в першому таймі, коли було 11 на 11, але намагались досягти результативності", — заявив іспанський фахівець.

У наступному раунді бірмінгемська Астон Вілла зіграє проти французького Парі Сен-Жермен.