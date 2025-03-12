Астон Вілла з дублем Асенсіо знову обіграла Брюгге й вийшла на ПСЖ у Лізі чемпіонів

За й без того не надто сприятливих обставин команда Ніка Геєна залишилась у меншості ще в першому таймі, а в другому суперники не побачили її оборони.

Геть не кожна з пар 1/8 фіналу цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА вийшла такою, щоб від однієї афіші у вболівальників могло б дух перехопити. Двоматчева дуель бірмінгемської Астон Вілли та бельгійського Брюгге в цьому плані взагалі була суто екзотичним протистоянням, уже в першій частині якого ми побачили, що представники Прем’єр-ліги таки переважають опонентів за потужністю.

Бо саме команда Унаї Емері залишила за собою результат гри на стадіоні Ян Брейдель (3:1), після чого домашня частина двобою на Вілла Парк для неї мала б стати трішки легшою. І тут обійшлось узагалі без несподіванок — як і передбачалось, "леви" на власному полі свого не відпустили й повністю контролювали хід подій.

А суперники ще й допомогли їм у цьому, коли активний початок на чужій половині для Брюгге обернувся на контратаку на ворота Сімона Міньйоле, яку фолом на червону картку мусив зупиняти Рашфорд. На цьому інтрига фактично вмерла, бо надалі футбол від команди Емері був настільки стерильним до перерви, наскільки це в принципі можна було собі уявити.

Проте без забитих голів усе одно панувала якась крихта невизначеності. Цей недолік Астон Вілла взялась компенсувати вже в другому таймі, коли на 50 хвилині свіжі Бейлі та Асенсіо на правому фланзі штрафного розіграли гольову комбінацію під удар під поперечину для іспанця. А вже за мить Марко міг оформити дубль, коли його передачею з глибини вивели на побачення з воротарем, але влучив у праву стійку.

Утім, Брюгге тоді вже був зневіреним у власні долі, тож розривати захист суперників для господарів було легким завданням. Цим скористались Роджерс та Матсен у епізоді на 57 хвилині, а також Рашфорд та Асенсіо ще за чотири хвилини, тож вийшов такий собі бліц після перерви від Емері, неначе таким і був першочерговий розрахунок на цю зустріч.

Фінальний свисток німецького головного арбітра Даніеля Зіберта відправив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемську Астон Віллу, тоді як для бельгійського Брюгге турнірний шлях достроково добіг до завершення. "Леви" гратимуть далі проти французького Парі Сен-Жермен.



Астон Вілла — Брюгге 3:0 (перший матч – 3:1)

Голи: Асенсіо, 50, 61, Матсен, 57



Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 73), Конса, Мінгз (Торрес, 66), Матсен — Макгінн, Камара (Бейлі, 46), Тілеманс, Рашфорд — Роджерс (Ремзі, 66) — Воткінс (Асенсіо, 46).



Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс (Ромеро, 58), Мехеле, Де Кейпер — Оньєдіка, Ванакен, Яшарі (Нільсен, 58) — Тальбі (Скураш, 58), Жутгла (Нільссон, 58), Цоліс (Сіке, 66).



Попередження: Ванакен

На 16-й хвилині був вилучений Кіріані Саббе (Брюгге) (грубе порушення).