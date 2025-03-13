Астон Вілла — Брюгге 3:0 Відео голів та огляд матчу 12.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Ліги чемпіонів, що відбувся 12 березня 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів бірмінгемська Астон Вілла обіграла бельгійський Брюгге на власному полі та вийшла до наступного раунду розіграшу турніру.

Команда Унаї Емері провела доволі сором’язливий перший тайм, але суперники вилученням у власному складі зробили все за неї.

І вже після перерви "леви" грали по-господарські на власному полі та з дублем Марко Асенсіо не залишили шансів опонентам.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Брюгге у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Астон Вілла — Брюгге 3:0 (перший матч – 3:1)

Голи: Асенсіо, 50, 61, Матсен, 57

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 73), Конса, Мінгз (Торрес, 66), Матсен — Макгінн, Камара (Бейлі, 46), Тілеманс, Рашфорд — Роджерс (Ремзі, 66) — Воткінс (Асенсіо, 46).

Брюгге: Міньйоле — Саббе, Ордоньєс (Ромеро, 58), Мехеле, Де Кейпер — Оньєдіка, Ванакен, Яшарі (Нільсен, 58) — Тальбі (Скураш, 58), Жутгла (Нільссон, 58), Цоліс (Сіке, 66).

Попередження: Ванакен