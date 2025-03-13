Зінченко: Не сказав би, що гра в півзахисті для мене в новинку

Українець добре відіграв з ПСВ.

Універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко висловився після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ейндговенським ПСВ (2:2). Цитує українця офіційний сайт УЄФА.

"Найважливіше — вихід до наступного раунду турніру. Тепер із нетерпінням чекаємо матчів з Реалом. Грати проти свого колишнього клубу — особливе відчуття. Я люблю ПСВ, до мене там завжди тепло ставилися.

Не сказав би, що гра в півзахисті для мене в новинку. Я часто граю півзахисника за збірну України. Сказав Едегору та Райсу, що тепер розумію, як багато вони бігають. Такі вимоги на цьому рівні.

У Лізі чемпіонів тебе може покарати будь-яка команда. Залишилися тільки суперники світового класу. Я просто з нетерпінням чекаю наступного матчу в турнірі", — сказав Зінченко.