Арсенал — ПСВ 2:2 Відео голів та огляд матчу 12.03.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф Ліги чемпіонів, що відбувся 12 березня 2025 року.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський Арсенал зіграв унічию з нідерландським ПСВ із рахунком 2:2, але пройшов до наступного раунду.

Після 7:1 у гостьовій грі, команда Мікеля Артети почувала себе виключними господарями ситуації, тому проводила ротацію й навіть Олександр Зінченко отримав свій ігровий час.

Українець цим скористався майже одразу, забивши дуже красивий м’яч, проте його команда потім не змогла захопити ініціативу над грою, і поперерві навіть другий гол не допоміг перемогти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — ПСВ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25:

Арсенал — ПСВ 2:2 (перший матч – 7:1)

Голи: Зінченко, 6, Райс, 37 — Перішич, 18, Дріуш, 70

Арсенал: Рая — Вайт (Тімбер, 79), Ківьор, Габріел, Льюїс-Скеллі — Райс (Калафіорі, 64), Жоржиньо, Зінченко (Едегор, 79) — Стерлінг, Меріно (Троссар, 64), Тірні (Мартінеллі, 79).

ПСВ: Бенітес — Ледезма, Нагало (Фламінго, 77), Обіспо (Боскальї, 69), Маласія — Тіл, Схаутен (Верман, 46), Бабаді — Бакайоко, Перішич (де Йонг, 68), Дріуш (Байрактаревич, 80).

Попередження: Ківьор, Райс, Стерлінг — Бабаді