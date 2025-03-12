Зінченко зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та нідерландський ПСВ.

Лондонський Арсенал та нідерландський ПСВ зіграють на Емірейтс матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "канонірів" у першій грі 7:1.

Мікель Артета, у порівнянні з нічиєю проти Манчестер Юнайтед (1:1), залучив до стартового складу Вайта, Ківьора та Льюїса-Скеллі в обороні, тоді як Жоржиньо та Зінченко гратимуть у центрі поля, а Стерлінг та Тірні розташуються на флангах атаки.

Петер Бош, після першого матчу, використав із перших хвилин Нагало та Обіспо в центрі оборони, тоді як Бабаді розташується в центрі поля, а Бакайоко та Дріуш виступатимуть на флангах атаки.

Арсенал: Рая — Вайт, Ківьор, Габріел, Льюїс-Скеллі — Райс, Жоржиньо, Зінченко — Стерлінг, Меріно, Тірні.

Запасні: Нето, Сетфорд, Саліба, Парті, Едегор, Мартінеллі, Тімбер, Троссар, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Кабія, Нванері.



ПСВ: Бенітес — Ледезма, Нагало, Обіспо, Маласія — Тіл, Схаутен, Бабаді — Бакайоко, Перішич, Дріуш.

Запасні: Дроммел, Схікс, Карсдорп, Фламінго, Дест, де Йонг, Ланг, Боскальї, Байрактаревич, Веерман, Ланд.



Гра Арсенал — ПСВ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.