Арсенал — ПСВ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.03.2025

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на Емірейтс зустрінуться місцевий Арсенал та нідерландський ПСВ, щоб визначити володаря путівки до наступної стадії турніру.

СЕРЕДА, 12 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАДЕ ОБРЕНОВИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 7:1 (ВІДЕО)

Після нищівної перемоги з рахунком 7:1 в Ейндговені, Арсенал прийматиме ПСВ на Емірейтс 12 березня, майже гарантовано забезпечивши собі місце в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Команда Мікеля Артети встановила рекорд, ставши першою в історії найпрестижнішого європейського турніру, яка забила сім голів у виїзному матчі стадії плей-оф. Утім, в рамках англійської Прем'єр-ліги лондонці не змогли розвинути цей успіх, розписавши на виїзді лише нічию 1:1 із Манчестер Юнайтед, що, напевно, остаточно поховало навіть найсміливіші надії "канонірів" на успіх у титульній боротьбі з Ліверпулем.

Попри вражаючий рахунок першого матчу з ПСВ, "каноніри"» не були бездоганними в захисті: ПСВ мав кілька небезпечних моментів, зокрема Ісмаель Саїбарі влучив у каркас воріт. Проте коли Арсенал виходив в атаку, він робив це з максимальною ефективністю. Тепер перед Артетою стоїть завдання розподілити сили перед важливим матчем АПЛ із Челсі, що може призвести до ротації складу. Участь Габріеля Мартінеллі, який нещодавно відновився після травми, під питанням через ризик дискваліфікації, Бен Вайт може отримати перший вихід у старті в 2024 році, а наш Олександр Зінченко може знову згадати, що таке грати з перших хвилин.

Для ПСВ цей матч стане більше питанням честі, аніж надії на диво. Команда Петера Боша отримала жорстокий урок на власному полі, що різко контрастувало з їхньою героїчною перемогою над Ювентусом у минулому раунді плей-оф. Востаннє ПСВ доходив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2006/07, коли саме Арсенал став їхньою жертвою в 1/8 фіналу, але цього разу їм важко буде навіть просто уникнути ще одного розгрому.

Все ж "червоно-білі" знайшли спосіб трохи підняти собі настрій, обігравши Геренвен із рахунком 2:1 у чемпіонаті. Люк де Йонг та Ісмаель Саїбарі знову відіграватимуть ключові ролі, а Бош виставить найсильніший склад, прагнучи бодай гідно завершити цю єврокубкову кампанію. Захист ПСВ, який не зберігає "сухих" воріт у виїзних матчах ЛЧ із 2016 року, матиме шанс перервати цю серію, адже Арсенал може зіграти обережніше та в економному режимі, але навіть якщо гості уникнуть ще однієї катастрофи, їхнє вибування з ЛЧ виглядає просто неминучим.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1,42, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,90. Прохід "канонірів" до 1/4 фіналу під сумніви не ставиться.